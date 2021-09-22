القاهرة للاستثمار توافق على السير في إجراءات الحصول على قرض بقيمة 260 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية في جلسته المنعقدة أمس، على السير في إجراءات الحصول على قرض بقيمة 260 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القرض سيكون من أحد البنوك المصرية لتمويل المشروعات الجديدة للفترة القادمة.
وفوض المجلس رئيسه أو / و العضو المنتدب في التوقيع على عقود القرض.
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