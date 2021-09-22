بارتنر ري: شركات التأمين العالمية لديها أكثر من 100 نظام تكنولوجي لسهولة التعامل مع العملاء

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إسلام فضل _ قال سلفاتور اورنلادو، رئيس شركة بارتنر ري، إن هناك 7 نماذج هامة في قطاع التأمين يتم العمل عليهم خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلي أن أغلب الشركات حول العالم مبنية علي المعلومات التكنولوجيا، والتعاون الخارجي مع الشركات الأخرى لتمكانها من التنافس.
وأكد اورنلادو، خلال جلسة بعنوان ” التميز في تطوير الأعمال- التحديات والحلول” بالملتقى الإقليمي الثالث للاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين التي تنجح حاليًا لأن لديها قدرة علي طرح منتجات خاصة وجديدة للعملاء، موضحًا أن تلك الشركات تستثمر بشكل مستمر في التحول الرقمي.
وأضاف أن كافة الشركات العالمية التي تعمل في قطاع التأمين لديها أكثر من 100 نظام تكنولوجي لسهولة التعامل مع العملاء في طرح المنتجات، مشيرًا أنه ليس هناك الكثير لتقديم كافة المعلومات والبيانات التكنولوجية للشركات لتقديمها بشكل أمثل.
وأشار إلي أنه يجب أن نفهم بأن دور رأس المال مهم جدًا لأنه المركز الرئيس لطرح عدة منتجات جديدة تعمل بالتكنولوجيا، منوهًا أنه أذا لم يتم استخدام رأس المال بشكل جيد سوف يتم نقله إلي شركة أخري.
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