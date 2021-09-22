القابضة المصرية الكويتية ترفع حصتها في الدلتا للتأمين إلى 63.22%

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الدلتا للتأمين، عن قيام الشركة القابضة المصرية الكويتية ( المساهم الرئيسي) برفع حصتها في رأس المال لتصبح 63.22% بدلا من 61.514%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القابضة المصرية الكويتية قامت بشراء 537.472 ألف سهم من أسهم الدلتا للتأمين مقابل 24.282 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر الشراء 45.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

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