البورصة تصعد 0.16% بداية التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المصريين والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 10515 نقطة.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.51% و 1.25% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 40.354 مليون جنيه على 135 شركة من خلال 2.466 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 31 شركة بينما لم تتراجع أي شركات ولم تتغير أسعار 104 شركة.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 636.116 ألف جنيه، منها 568.529 ألف جنيه للأفراد، و67.588 ألف جنيه للمؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 491.538 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 3.170 مليون جنيه، مقابل 2.678 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 144.578 ألف جنيه، منها 139.763 ألف جنيه للمؤسسات، و4.815 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا