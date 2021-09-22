الأسهم الأوروبية تصعد بعد تعهد إيفرجراند بسداد بعض مدفوعات الفائدة

– ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر تكبدتها في أوائل الأسبوع بعد أن قالت إيفرجراند الصينية المثقلة بالديون إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة، في حين قفزت أسهم السفر والسياحة الترفيهية إلى أعلى مستوياتها في 14 أسبوعا.

وقفزت أسهم إيفرجراند المدرجة في فرانكفورت 15.1 بالمئة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.

قالت شركة التطوير العقاري إنها ستسدد مدفوعات فوائد على سنداتها المحلية، مما هدأ من قلق المستثمرين بشأن تداعيات مشكلاتها المالية.

ومما دعم مؤشر السفر والترفيه، قفز سهم إنتين 8.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن كشفت شركة المقامرة البريطانية عن عرض استحواذ بقيمة 22.4 مليار دولار من درافت كينجز التي مقرها بوسطن.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش، مواصلا الانتعاش الذي حققه يوم الثلاثاء، فيما كانت الأسهم المرتبطة بالسلع من أكبر الرابحين أيضا.