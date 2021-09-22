ميد مارك لوساطة التأمين: رأس المال البشري الأهم لقياس تأثير كورونا علي القطاعات المختلفة

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إسلام فضل _ قال وليد عوف، العضو المنتدب لشركة ميد مارك لوساطة التأمين، إن رأس المال البشري هو الأهم في قياس تأثير فيروس كورونا المستجد علي القطاعات المختلفة.
أضاف عوف، خلال جلسة بعنوان ” التميز في تطوير الأعمال- التحديات والحلول” بالملتقى الإقليمي الثالث للاتحاد المصري للتأمين، أن الأثر السلبي لكوفيد 19 مرتبط بشكل اساسي بالاكتئاب او القلق والتوتر والارهاق.
وذكر أن فيروس كورونا أثر علي السلوك البشري ، ومن ثم يجب أن يتحول كل فرد الي رجل إطفاء؛ اي إطفاء خطر الحريق والحد من خسائره كنوع من ترويض هذا الخطر.
وأكد أن بعض الثقافات أكثر حظا من أخرى؛ لكن الدول التي لديها موارد مالية أكثر هي صاحبة النصيب الأكبر من التأثير السلبي للوباء ؛ علي عكس دولة مثل مصر ؛ فتبعات كوفيد 19 كانت أقل اقتصاديا من حسن الحظ ؛ رغم عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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