مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 2.1% في 2021

_ توقع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 2.1% في 2021.

في الوقت ذاته، توقع المصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أقوى عند 4.2% في 2022، نقلاً عن .

كانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “اقتصادية دبي”، قد أعلنت توقعات النمو الاقتصادي للإمارة خلال المرحلة المقبلة، متوقعة تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، وليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة من أهمها استضافة “إكسبو 2020 دبي”.

وكانت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز، قد توقعت تحقيق اقتصاد الإمارات نموا بـ 2.7% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو يتراجع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024.