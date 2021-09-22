- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ توقع مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 2.1% في 2021.
في الوقت ذاته، توقع المصرف، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أقوى عند 4.2% في 2022، نقلاً عن .
كانت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “اقتصادية دبي”، قد أعلنت توقعات النمو الاقتصادي للإمارة خلال المرحلة المقبلة، متوقعة تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.1% في 2021، وليتسارع المعدل في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة من أهمها استضافة “إكسبو 2020 دبي”.
وكانت وكالة وكالة ستاندرد آند بورز، قد توقعت تحقيق اقتصاد الإمارات نموا بـ 2.7% خلال العامين الحالي والمقبل، لكن معدل النمو يتراجع إلى 2% خلال عامي 2023 و2024.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الاقتصاد 2.1% في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.