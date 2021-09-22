البنك الأهلي المصري يطلق بطاقتي ائتمان جديدتين مع فيزا

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق بطاقتي ائتمان جديدتين لشريحة كبار العملاء تحت مسمى ” بطاقة Visa Infinite و Visa Signature ” وذلك بالتعاون مع شركة فيزا.

وصرح البنك في بيان، أن البطاقتان تتيح للعملاء باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصًا لتلائم احتياجات وأنماط حياتهم، وهو ما يأتي توافقا مع استراتيجية البنك في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء.

وفي هذا السياق، أكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري علي سعي البنك الدائم إلى إثراء باقة منتجاته المصرفية وتوفير مزايا أكثر للعملاء.

أضاف أن اطلاق البطاقتين يأتي ضمن استراتيجية البنك لتزويد العملاء بأحدث ما وصلت إليه المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التي تضع العميل في المقام الأول لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة لكافة شرائح العملاء بأعلى جودة وكفاءة لتثري تجربتهم المصرفية وترسخ مكانة البنك الأهلي كشريك محوري للعملاء على المدى الطويل.

ومن جانبها أكدت هالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي، أن إطلاق بطاقتي Visa Infinite وVisa Signature يتيح تقديم باقة شاملة من المزايا الحصرية والخدمات المصممة خصيصًا لفئة العملاء المستهدفين لتوفير تجربة مصرفية راقية وأكثر سهولة داخل مصر وخارجها.

وأضافت أنن المزايا تشمل باقة متنوعة من الحلول الائتمانية التي تلبي احتياجاتهم المالية من خلال أساليب سداد مرنة مع إمكانية التمتع بخدمات أكثر من صالة انتظار بالمطارات المختلفة على مستوى العالم بالإضافة إلى خدمات الاستقبال والإرشاد على مدار الساعة بالإضافة إلى عروض أخرى مميزة سواء في حال السفر أو التسوق بما يمنح حامل البطاقة قيمة مضافة عند كل تجربة.

ولفتت أن البطاقات تتيح لحاملها أيضًا الاستمتاع بمميزات أخرى من بينها التأمين على السفر متعدد الرحلات، والحماية و الضمان الممتد للمشتريات

كما أعربت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر عن اعتزازها بالعلاقة الراسخة بين شركة فيزا والبنك الأهلي المصري، مؤكدة علي ، أن إطلاق بطاقتي ائتمان جديدتين لشريحة كبار العملاء بالبنك يمثل تتويجًا لتلك العلاقة بين الشركة والبنك.

وأشارت إلى سعي الشركة بتزويد البنك بأحدث ما وصل إليه نظام المدفوعات في العالم، حيث صُممت البطاقتان خصيصًا لشريحة كبار العملاء بالبنك والذين سيحظون بباقة شاملة من الخدمات والمزايا الحصرية التي تناسب اختياراتهم وأنماط حياتهم.

وأوضحت التزام شركة فيزا باعتبارها شريكًا معتمدًا للبنك الأهلي بتوفير أحدث ما وصلت إليه نظم الدفع الابتكارية لجميع شركائنا بما يمكنهم من تعزيز عروضهم وباقة منتجاتهم لضمان رضا عملائهم بتجارب دفع سهلة وآمنة وبأعلى جودة وكفاءة.