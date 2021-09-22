وزيرة الصحة: 830 مركزا لتلقي لقاحات كورونا على مستوي الجمهورية

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، آخر المستجدات الخاصة بجائحة كورونا محلياً ودولياً، وموقف بعض الدول من التطعيم.

وسلطت زايد، الضوء علي أحدث تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية حول موقف توفير اللقاحات دولياً، والتي أشار فيها إلى أن مصر تعد من أوائل الدول بقارة أفريقيا التي عملت على تعدد مصادر اللقاحات لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التغطية للقاحات مقارنة بمعظم دول أفريقيا.

وفيما يتعلق بموقف اللقاحات في مصر، أشارت وزيرة الصحة إلى أن العدد الإجمالي لمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية بلغ 830 مركزاً بما في ذلك مكاتب السفر، مضيفة أنه تم افتتاح مراكز موسعة لتلقى اللقاحات وتطعيم المواطنين في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة التي شهدت افتتاح المركز الموسع لتلقى اللقاحات بكلية الفنون التطبيقية، كما نوهت إلى أنه جار العمل على افتتاح مركز موسع للقاحات بمحافظة قنا.

وتناولت الدكتورة هالة زايد مستجدات حملة “معاً نطمئن”، والتي تضمنت تغطية 18 محافظة منذ انطلاق الحملة في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري، وهي: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والشرقية، والمنوفية، وسوهاج، والسويس، ودمياط، وأسيوط، وبورسعيد، والغربية، والمنيا، والاسماعيلية، حيث تم خلالها تسجيل 45 ألفاً و460 مواطناً على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بتلقي اللقاح.

في السياق نفسه، استعرضت وزيرة الصحة التجهيزات الجارية لاستقبال جرعات لقاح “فايزر” في عدد من المحافظات، حيث بلغ إجمالي سعة التخزين بها 4,366 مليون سعة تخزينية، منوهة إلى أنه تم شراء وتوزيع 600 ثلاجة للتوسع في تجهيزات استقبال اللقاحات.

وأشارت إلي الموقف التنفيذي للتطعيم في مختلف الجهات بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والازهر الشريف.

من جانب آخر، أشارت وزيرة الصحة إلى مخطط الافراج عن مصل سينوفاك-فاكسيرا وتسليمه خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر 2021 بإجمالي 1,926 مليون جرعة.

واستعرضت الوزيرة في ذات السياق، موقف توريد لقاحات “أسترازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنيك، وجونسون آند جونسون”، منوهة إلى أن إجمالي جرعات هذه اللقاحات بلغ 33,678 مليون جرعة.