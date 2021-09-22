إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب المستشار رئيس مجلس الدولة، إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد، وسك 7000 قطعة من العملة التذكارية، مصنوعة من الفضة فئة المائة جنيه، بمناسبة اليوبيل الماسي لمجلس الدولة، على أن يتم الإصدار بعد موافقة البنك المركزى.

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