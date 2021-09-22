مال وأعمال

مجلس الوزراء يسند أعمال تنفيذ مشروعات تطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إسناد أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير مدينة الغردقة لعدد من الشركات المتخصصة، ومن بين هذه المشروعات طريق المطار “المرحلة الثانية”، وكذا الممشى السياحي، والبوابات الإلكترونية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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