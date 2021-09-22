مال وأعمال

تخصيص قطعتي أرض بوسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار أن الأراضي سيعاد استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، وذلك نقلاً من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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