- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد، ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 89960.55 فدان، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وأشار أن الأراضي سيعاد استخدامهما في أنشطة الاستصلاح والاستزارع، وذلك نقلاً من الأراضي المُخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخصيص قطعتي أرض بوسط وشمال سيناء لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.