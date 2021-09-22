مال وأعمال

الإمارات تعتمد برنامج إسكان بقيمة 18 مليار دولار

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حابي 0 تبليغ

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– قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد برنامج إسكان المواطنين بميزانية 65 مليار درهم (17.70 مليار دولار) للعشرين عاما القادمة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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