المالية: لا صحة للتصريحات المنسوبة للوزير حول ماكينات الصراف الآلي

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أكدت وزارة المالية، أنه لاصحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط وزير المالية فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن «دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلي قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلي حفاظًا على فلوس المواطنين».
وأوضحت وزارة المالية، أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية، أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلي، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل فى اختصاص القطاع المصرفي.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن وزير المالية لم يقم بإدلاء أى تصريحات فى هذا الشأن؛ فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلي، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى، تتبع القطاع المصرفي.
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