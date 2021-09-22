مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر بالفيوم

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة الفيوم، ووزارة التنمية المحلية، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في مساحة 9625 م2 من أملاك الدولة، بقرية بنى أحمد الغربية، بمركز المنيا، بالمحافظة، لاستغلالها في إنشاء مجمع خدمي للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أضاف المجلس أن هذا يأتي وفقا لمبادرة “شغلك في قريتك”، والتي تستهدف تحقيق تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في القرى بالمحافظات، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصة المرأة المعيلة، ودعم المشروعات الحرفية، ودمج تلك المشروعات في القطاع الرسمي.
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