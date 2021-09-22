المصرية للاتصالات عن عودة صفقة STC: ليس لدينا أيه معلومات

رنا ممدوح _ أعلنت شركة المصرية للاتصالات، أنه لا يوجد لديها أيه معلومات بشأن الخبر المنشور والخاص بتدبير شركة الاتصالات السعودية STC الأموال اللازمة لإتمام صفقة فودافون مصر.

وذكرت الشركة في بيان لها ردا على استفسارات البورصة بخصوص الخبر المنشور، أنه لا يوجد لديها معلومات أكثر من ماتم نشره في بياناتها السابقة وأخرهم بتاريخ 29 يناير 2020.

ومنذ قليل قالت مصادر مصرفية لـCNBC عربية، إن صفقة شركة الاتصالات السعودية STC مع فوادفون مصر قد عادت إلى السطح مرة أخرى، لافته إلى أن الشركة السعودية تبحث عن تأمين قرض ميسر بنحو 1.1 مليار مع اتجاهها لتمويل الصفقة باستخدام جزء من السيولة المتاحة لديها، وجزء آخر من أسواق الدين العالمية، علما أن ذلك يأتي في وقت تراجعت فيه تكاليف التمويل على نحو كبير.