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وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء، في المنطقة الحمراء ليستمر في التراجع وللجلسة الرابعة ورغم الافتتاحية الإيجابية والتي تجاوزت المكاسب خلالها 30 نقطة.
واستمرت السوق بالإغلاق دون متوسط 20 يوم للجلسة الثانية، لتغلق عند مستوى 11270 نقطة متراجعا بنحو 45 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، مسجلا أدني إغلاق في ما يزيد عن ثلاثة أسابيع.
فيما بلغت السيولة المتداولة 4.9 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 140.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 231.9 ألف صفقة.
ويأتي تراجع السوق اليوم بضغط من تراجع أسهم مصرف الراجحي 1 في المائة، كذلك تراجعت أسهم البنك الأهلي وكذلك سابك بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.
قابل ذلك ارتفاع أسهم البتروكيماويات تقدمهم من حيث التأثير على حركة المؤشر سهم سبكيم العالمية 3.2 في المائة، ونحو 1.6 في المائة من المكاسب طالت أسهم المجموعة السعودية، بينما واصل سهم سابك للمغذيات الزراعية المكاسب وللجلسة السادسة على التوالي حيث أغلق جلسة اليوم مرتفعا 0.8 في المائة.
وأعلنت شركة اللجين عن شراء حصص شركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة في الشركة التابعة “ناتبت” بقيمة 82 مليون ريال، عن طريق تمويل خلال تسهيلات مرابحة إسلامية، فيما اغلق سهم الشركة على مكاسب 1.2 في المائة.
إلى ذلك، صعدت أسهم 54 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الأندلس المرتفع بنحو 6.8 في المائة تلاه سهم سبكيم، ثم اتحاد الخليج الأهلية المرتفعة 3 في المائة.
في المقابل، تراجعت أسهم 134 شركة، تصدرها سهم الوطنية للتعليم المتراجع بنحو 2 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الرابعة على التوالي.
كذلك تراجعت أسهم الشرقية للتنمية 2 في المائة ليواصل السهم تراجعه وللجلسة السادسة على التوالي.، فيما تراجع سهم الحكير 1.9 في المائة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوق الأسهم السعودية تتحول للمنطقة الحمراء وتفقد مستوى 11300 نقطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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