البورصة المصرية تعود للصعود بدعم أنباء عودة اهتمام الاتصالات السعودية بصفقة فودافون

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي تفائلا بأنباء عودة صفقة الاستحواذ على فودافون مصر.

وقفز سهم المصرية للاتصالات بنسبة 2.50% ليتداول عند مستوى 14.35 جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، وأغلق عند مستوى 10596 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.12%، وأغلق عند مستوى 43.35 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.1% و 2.8% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.188.112 مليار جنيه على 189 شركة من خلال 42.320 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 122 شركة مقابل تراجع 18 بينما لم تتغير أسعار 49.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 35.879 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 135.654 مليون جنيه، مقابل 99.774 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 22.112 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 22.737 مليون جنيه مقابل 624.370 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 57.992 مليون جنيه، منها 47.162 مليون جنيه للأفراد، و10.830 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري 0.105 0.152 44.76 مصر للفنادق 22.5 26.81 19.16 المنصورة للدواجن 1.597 1.831 14.65 غاز مصر 40.82 46.75 14.53 المصرية للدواجن 6.15 6.79 10.41

الأسهم الأكثر انخفاضا