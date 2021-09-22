الرقابة المالية توقف الأوسط جلوبال القابضة وفيفرس مشرق للاستشارات

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رنا ممدوح _ أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قرار رقم 890 لسنة 2021 بوقف شركة الأوسط جلوبال القابضة، وقرار رقم 891 لسنة 2021 بوقف شركة فيفرس مشرق للاستشارات المالية.
وقالت الهيئة في بيان قبل قليل، أن القرارين جاءا في إطار قيام بعض الشركات بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما وحيث سبق أن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهه النيابه العامة.
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصا منها على علم الكافة بالقرارات الصادرة من الهيئة ومايتبع ذلك من إجراءات قانونية وفقا لنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك بإلغاء الترخيص.
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