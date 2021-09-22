6 توصيات يصدرها مؤتمر شرم الشيخ السنوي للتأمين

إسلام فضل _ انتهت فعاليات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة لهذا العام تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19″، والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين. وقد اختتمت الفعاليات بعدة توصيات: أولا: مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين واستقرارها للتأكد من استعدادها لمجابهة اى ظروف طارئة مثل كوفيد 19. ثانيا: التأكيد على استمرار التعاون بين اتحادات التأمين والهيئات الرقابية من أجل استمرار دعم وتطوير صناعة التأمين على المستوى الإقليمي. ثالثا: التأكيد على جميع الأطراف المعنية بصناعة التأمين تبنى استراتيجيات التأمين المستدام والذى من أهدافه تقديم حلول مبتكرة لتطوير أداء الصناعة. رابعا: على شركات التأمين تبنى استخدام البرامج التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول المرتبطة بالتأمين. خامسا: محاولة تبنى نماذج أعمال جديدة ومتطورة والتى تلبى احتياجات العملاء المختلفة. سادسًا: يمكن لصناعة التأمين الاندماج وتحقيق التواصل بعد ازمة كوفيد 19 من خلال تبنى استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل. وجاء المؤتمر بمشاركة عدد من وزراء الدولة المصرية ومسؤولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية ، وحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين واعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التامين وشركات الوساطة العالمية والسادة وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.

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