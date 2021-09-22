بالم هيلز للتعمير توظف 1.5 مليار جنيه في تطوير 3 مشروعات

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، عن صرف كامل متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال المنتهية في 30 ديسمبر 2018 والبالغ قيمتها 1.539 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن متحصلات الاكتتاب تم توظيفها في ثلاث أغراض، أحدها تطوير مشروع بادية في غرب القاهرة على مساحة 3 آلاف فدان بقيمة 558 مليون جنيه.
وأضافت أنه تم صرف 50مليون جنيه لتطوير مشروع تجاري سكني في غرب القاهرة على مساحة 205 فدان.
ونوهت بالم هيلز، أنه تم صرف 931 مليون جنيه لتطوير مشروع الكراون بغرب القاهرة بمساحة 190 فدان.
وذكرت أن المشاريع المذكورة حاليا قيد الإنشاء، وتم الانتهاء من التصميم والحصول على الموافقات الوزارية والحكومية.
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