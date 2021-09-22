تعهد إيفرجراند بسداد بعض مدفوعات الفائدة يدعم وول ستريت بداية التعاملات

– فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، مع تلاشي المخاوف بشأن تخلف إيفرجراند الصينية عن السداد، بعد أن قالت الشركة المثقلة بالديون إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة، فيما ينتظر المستثمرون الآن مؤشرات بشأن السياسة من اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق من يوم الأربعاء. إيفرجراند الصينية تعلن اتفاقا لتسديد جزء صغيرا من دينها بقيمة 30.5 مليون يورو وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 87.03 نقطة يما يعادل 0.26 بالمئة إلى 34006.87 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 13.24 نقطة أو 0.30 بالمئة إلى 4367.43 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 54.19 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 14800.59 نقطة.

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