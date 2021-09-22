الرقابة المالية تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على الإسماعيلية الجديدة للتطوير اليوم

رنا ممدوح _ قررت هيئة الرقابة المالية إلغاء جميع العمليات المنفذة بجلسة اليوم والعروض والطلبات على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة. وأفادت الهيئة في بيان لها قبل قليل، أنها قررت تعديل سعر فتح الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة لجلسة الغد 23 سبتمبر الجاري إلى 66.53جنيه.

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