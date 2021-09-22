مال وأعمال

الرقابة المالية تقرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على المنصورة للدواجن اليوم

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رنا ممدوح _ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء جميع العمليات المنفذة بجلسة اليوم والعروض والطلبات على الورقة المالية المنصورة للدواجن.

وأفادت الهيئة في بيان لها قبل قليل، أنها قررت تعديل سعر فتح الورقة المالية المنصورة للدواجن لجلسة الغد 23 سبتمبر الجاري إلى 1.597 جنيه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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