مال وأعمال

بايدن يتعهد بمنح الدول الفقيرة نصف مليار جرعة من لقاح كورونا

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سكاي نيوز عربية – شدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الأربعاء، على أهمية تلقيح دول العالم مواطنيها ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فيما تعهد بأن تقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الجرعات لصالح دول أخرى فقيرة حتى تمضي قدما في التلقيح.

وأدلى بايدن بهذا التصريح، في معرض كلمته أمام قمة افتراضية حول جائحة كورونا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تجري في نيويورك.

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وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم نصف مليار من جرعات لقاح “فايزر – بايونتك” للدول الفقيرة من أجل المساعدة على التطعيم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده قدمت 160 مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى دول أخرى، في إطار مساعدتها على مكافحة الوباء.

وأردف أن الولايات المتحدة تقود العالم على مستوى منح جرعات اللقاح، ثم دعا باقي الدول الغنية لأن تحذو حذو واشنطن من أجل دعم الدول الفقيرة.

وأكد بايدن أنه من الضروري أن يجري تقديم جرعات اللقاحات إلى الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل عن طريق التبرع وليس البيع.

وأعرب عن دعمه لمبادرة “كوفاكس” التي ترتب تقديم اللقاحات التي يجري منحها، تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة.

وأورد بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 380 مليون دولار في إطار دعم “تحالف اللقاحات الدولي” من أجل تسهيل توزيع التطعيم في المناطق الأكثر حاجة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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