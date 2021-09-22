مخزونات النفط بأمريكا تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

– قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في حوالي 3 أعوام في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر إلى حوالي 414 مليون برميل، وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2018، بينما كان محللون استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 2.4 مليون برميل.

وزاد استهلاك مصافي التكرير للخام بمقدار 960 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي مع ارتفاع معدلات التشغيل 5.4 نقطة مئوية إلى 87.5%.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 3.5 مليون برميل إلى 221.6 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدر 2.6 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 519 ألف برميل يوميا.

وأضافت أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.