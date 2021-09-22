التحقيق مع رئيس توتال إنرجي في شكوى تضارب المصالح

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العربية دوت نت – أكد مكتب المدعي المالي الفرنسي، أن باتريك بويونيه، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي TotalEnergies الفرنسية، يخضع لتحقيق أولي بتهمة شكوى تخص تضارب مزعوم في المصالح.
يأتي ذلك بعد أن صوّت مجلس إدارة شركة إكولا بوليتينيك Ecole Polytechnique عام 2018 للسماح لشركة TotalEnergies ببناء مركز بحث وابتكار في حرم الجامعة في ساكلاي Saclay جنوب باريس.
وزعمت الشكوى التي تم رفعها في نهاية أبريل، من قبل الذراع الفرنسية لشركة جريين بيس Greenpeace، وكذلك من قبل مجموعة مكافحة الفساد ANTICOR، وجمعية تسمى لا سفينكس La Sphinx تمثل طلابا وخريجي الجامعة، أن بويونيه استغل منصبه في مجلس إدارة الجامعة للتأثير على هذا القرار.
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