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أسهم أوروبا ترتفع مع انحسار القلق إزاء إيفرجراند قبيل اختتام اجتماع الفيدرالي الأمريكي

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وكالات – ارتفعت سوق الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد أن قال العملاق العقاري الصيني المثقل بالديون إيفرجراند إنه سيسدد بعض مدفوعات الفائدة، بينما ينتظرالمستثمرون إشارة من مجلس الفيدرالي الأمريكي في ختام اجتماعه اليوم بشأن كيف ومتى سيقلص برنامجه التحفيزي الضخم.

وقفزت أسهم إيفرجراند المسجلة في بورصة فرانكفورت 41.0% بعد أن هوت إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.

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وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 1%، موسعا مكاسبه التي سجلها أمس الثلاثاء عندما ارتد عن أسوأ جلسة له في شهرين.

ولقي المؤشر القياسي دعما من مكاسب للأسهم المرتبطة بالسلع الأولية وأسهم البنوك التي قادت صعود السوق.

وجاء قطاع السفر والترفيه بين أكبر الرابحين في جلسة اليوم مع صعود مؤشره 2.5%، مسجلا أعلى مستوى له في 14 أسبوعا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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