علاء الزهيري رئيسا للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين لمدة عامين

إسلام فضل – تسلم علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر، رئاسة الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين لمدة عامين، خلفًا للمغربي يوسف الفاسي الفهري، المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين.

ويأتي ذلك وفقا لما يتضمنه النظام الأساسي للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، بأن تتولى الدولة المضيفة للمؤتمر العام الأفروآسيوي رئاسة الاتحاد لمدة عامين، لحين انعقاد الدورة الجديدة للمؤتمر.

وشهدت مدينة شرم الشيخ، خلال الأيام الماضية، انعقاد ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندي فو) في دورته الثالثة تحت شعار “اتجاهات التأمين وإعادة التأمين الجديدة: فرص ما بعدCovid-19 ” والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة عدد من الوزراء ومسؤولي صناعة التأمين بالسوق الوطنية، وحضور أكثر من 800 ممثل عن شركات التأمين وإعادة التأمين الأعضاء بالاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التامين وشركات الوساطة العالمية وخبراء التأمين الدوليين من أكثر من 40 دولة.