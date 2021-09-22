بنك القاهرة وكيلا لقرض شركة تكنولوجيا الأخشاب بمشاركة الأهلي ومصر

دوت الخليج – نجح تحالف مصرفي مكون من بنك القاهرة كوكيل للتمويل والبنك الأهلي المصري وبنك مصر في ترتيب قرض مشترك بقيمة 152 مليون يورو لصالح شركة تكنولوجيا الأخشاب ” WOTECH” التابعة للشركة القابضة للبتروكيماويات، حيث يهدف التمويل لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ “MDF ” باستخدام قش الأرز كماده خام.

حضر التوقيع قيادات البنوك وفرق العمل المشاركة في التمويل، إضافة الى قيادات كل من الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة تكنولوجيا الأخشاب ” WOTECH”.

يأتي دور البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان والمنسق العام للتمويل، وبنك مصرن بصفته المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل والبنك الفني، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق ووكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولى ومسوق ووكيل التمويل.

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن التحالف المصرفي نجح في اقتناص ترتيب التمويل وتسويقه في ظل منافسة مع تحالفات ضمت مؤسسات وبنوك محلية وأجنبية تقدمت لتمويل المشروع في ضوء تقديم التحالف شروطا تمويلية تنافسية بعد مناقشات استهدفت الإلمام بالتفاصيل الفنية للمشروع لإمكان تقديم العرض بما يتسق معهان وذلك “كأحد توجهات البنوك نحو تمويل المشروعات ذات الأهداف التنموية للاقتصاد والمجتمع”.

وأضاف “فايد” أن تمويل المشروع يأتي في ضوء “توجهات بنك القاهرة والبنوك المرتبة نحو الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية انطلاقاً من الدور الوطني الذي تقوم به البنوك لتشجيع ومساندة المشروعات ذات القيمة المضافة في ظل التغيرات الجديدة التي يشهدها مناخ الاستثمار في مصر”.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن المشروع يعد من المشروعات القومية التي تستهدف الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وتحويل هذه المشكلة إلى فرصة استثمارية تتمثل في تطوير مشروعات البتروكيماويات في مصر بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم القيمة المضافة من زيادة الصادرات المصرية وتقليل الضغط على العملات الأجنبية.

وأشار عكاشة إلى دور البنك الأهلي المصري “المتنامي” في مجال تمويل المشروعات والقروض المشتركة بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية؛ بما يعكس “ثقة تلك الجهات في البنك”، وهو ما منحه “مركزا متقدما في هذا المجال على الصعيد المحلي والاقليمي لسنوات متوالية”.

وأكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حرص البنك الدائم على دعم المشروعات الداعمة للبيئة النظيفة، والتي تتماشى مع حرص الدولة لوضع حلول نهائية لمشكلة “ظاهرة السحابة السوداء”، التي تتكرر بشكل سنوي.

وأوضح الإتربي أن التمويل يهدف لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـ MDF بسعة إنتاجية قدرها 205 آلاف متر مكعب/ سنويا بمدينة إدكو – محافظة البحيرة، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية في حدود 217 مليون يورو.

وأشار إلى تقديم بنك مصر الدعم الكامل لمختلف المشروعات القومية على اختلاف توجهاتها، والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على المواطن.

كما نوه رئيس مجلس إداة بنك مصر إلى فرص العمل التي سيوفرها مشروع مصنع الأخشاب والتي تصل إلى نحو 2000 فرصة عمل، كما تستهدف الشركة تصدير حوالي 50% من الإنتاج المستهدف؛ مما سيساهم في توفير جانب من تدفقات العملة الأجنبية للدولة.

ويشارك كل بنك بحصه في حدود 51 مليون يورو، وتبلغ المدة الكلية للتمويل 9 أعوام، تتضمن عامين تمثل الفترة المتاحة للشركة للسحب من التمويل، على أن يبدأ السداد بعد انتهاء تلك الفترة.

ويعد مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب الأول من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج أخشاب الـ MDF باستخدام تكنولوجيا ألمانية تستهدف إنتاج ذلك النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز من مخلفات زراعة الأرز، التي اعتاد المزارعون حرقها للتخلص منها، الأمر الذى كان يعد من أحد أهم أسباب ملوثات البيئة لسنوات طويلة، وبذلك يكون المشروع إضافة إلى كونه مشروعا اقتصاديا تنموي فإنه أيضا ذي قيمة بيئية إيجابية حيث سيسهم في تحويل إحدى المشكلات البيئية المزمنة في مصر إلى منتج ذو قيمة مضافة تطمح الدولة خلال الفترة المقبلة إلى تطبيقه في مشروعات مثيلة.

ويكون التمويل المزمع منحه لأول مصنع لإنتاج هذا النوع من الأخشاب باستخدام قش الأرز نتاجا لـ”تلاقي الخبرات المالية من جانب البنوك والخبرات الفنية التي تمتلكها الشركة القابضة للبتروكيماويات والمناقشات التي بدأت بين التحالف المصرفي مع الشركة القابضة للبتروكيماويات في المراحل الأولى للمشروع بغرض الوصول إلى عرض تمويلي وتقني لمشروع سيكون فخراً للصناعة الوطنية لمصر بين دول الشرق الأوسط”.