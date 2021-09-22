ثقة المستهلك بمنطقة اليورو تسجل تحسنا أفضل من المتوقع في سبتمبر

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وكالات – قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إن ثقة المستهلك في منطقة اليورو ارتفعت 1.3 نقطة في سبتمبر مقارنة مع -4.0 الشهر السابق، وهو ما يعوض جزئيا خسائر في يوليو وأغسطس.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا قراءة عند -5.8 .
وقالت المفوضية “عند -5.2 نقطة في الاتحاد الأوروبي و-4.0 في منطقة اليورو، فإن المؤشر مرتفع عن مستواه قبل الجائحة في المنطقتين كلتيهما.”
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