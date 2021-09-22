مال وأعمال

السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للسياحة

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وكالات – أعلنت وزارة الخارجية السعودية تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة بغرض السياحة، كما تم بشكل آلي التجديد للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه “في إطار جهود حكومة المملكة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع جائحة كورونا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة السياحة بتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة لغرض السياحة”.

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وأضافت: “شملت التأشيرات التي لم يتم الاستفادة منها بسبب تعليق قدوم السياح إلى المملكة التمديد، كما تم التمديد بشكل آلي للتأشيرات السياحية الصادرة من جميع الدول قبل تاريخ 24 مارس 2021، وتـم إشـعـار الـمـسـتـفـيـديـن مـن الـتـمـديـد عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم”.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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