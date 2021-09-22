الملك سلمان: السعودية تدعم الجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة

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أ ش أ – أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، دعم المملكة بقوة للجهود الرامية لحل سلمي ملزم لمشكلة سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر والسودان المائية.
كما أكد دعم المملكة للحلول السلمية برعاية الأمم المتحدة لأزمات ليبيا وسوريا، وجميع الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان.
وشدد العاهل السعودي، في كلمة المملكة التي ألقاها عبر الاتصال المرئي أمام أعمال الدورة الـ (76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على التزام المملكة الدائم بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.
وأشار إلى أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واستمرارها في التصدي للفكر المتطرف.
وأوضح أن السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لتوطيد الأمن والاستقرار، ودعم الحوار والحلول السلمية.
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