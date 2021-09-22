مصر للطيران تطرح تخفيضات على أسعار تذاكر السفر إلى عدة وجهات دولية

محمد مصطفى – أعلنت مصر للطيران عن طرحها تخفيضات خاصة على أسعار تذاكر رحلاتها من القاهرة إلى العديد من الوجهات الدولية؛ تنشيطا لحركة السياحة والسفر الخارجية.

وذكرت الشركة أنها أطلقت تخفيضا بنسبة 35% علي الدرجة السياحية و 15% تخفيض علي درجة رجال الأعمال للسفر من القاهرة إلى تورونتو عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021.

كما طرحت تخفيض 15% على درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى موسكو عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 28 سبتمبر حتى 25 ديسمبر 2021.

وعن وجهاتها الأوربية، طرحت الشركة تخفيضا 15% على درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى باريس أو بروكسل عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021، والسفر من 4 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021، وذات التخفيض للسفر من القاهرة إلى المدن الألمانية: فرانكفورت، وميونخ، وبرلين، ودوسلدورف، عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 20 سبتمبر حتى 30 نوفمبر 2021

كما طرحت مصر للطيران أيضا تخفيضا بنسبة 15% على درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية للسفر من القاهرة إلى دوالا بالكاميرون عند شراء التذاكر حتى 30 سبتمبر 2021 والسفر من 8 أكتوبر حتى 20 ديسمبر 2021.