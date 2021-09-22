وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد بعد بيان الفيدرالي حول مشتريات السندات

وكالات – أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد، اليوم الأربعاء، مع تقبل المستثمرين في هدوء أحدث إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك إفساح الطريق أمام البنك المركزي المصري لتقليص مشترياته الشهرية من السندات في وقت قريب.

لكن التعاملات كانت متقلبة عقب أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي أشار فيه المركزي الأميركي إلى أن زيادات لأسعار الفائدة قد تأتي بخطى أسرع من المتوقع.

وكانت الأسهم الأمريكية سجل ارتفاع حاد بالفعل قبل بيان مجلس الاحتياطي الفيدرالي بفعل انحسار القلق بشأن المشاكل المالية للعملاق العقاري الصيني إيفرجراند.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 341.11 نقطة، أو 1.01%، إلى 34260.95 نقطة في حين قفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 41.45 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 4395.64 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 150.45 نقطة، أو 1.02%، إلى 14896.85 نقطة.