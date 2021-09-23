النفط يصعد أكثر من 2% مع تراجع المخزونات الأمريكية وارتفاع الطلب على الوقود

وكالات – أغلقت أسعار النفط على مكاسب بأكثر من 2% اليوم الأربعاء بعد أن هبطت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات وتعافي نشاط التكرير من عواصف ضربت منطقة ساحل الخليج الأمريكي مؤخرا.

وعلى الرغم من تذبذبات أثارتها أرقام اقتصادية أمريكية مؤخرا، تعافى إجمالي الطلب على المشتقات النفطية في الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل الجائحة عند حوالي 21 مليون برميل يوميا، غير بعيد عن ذروة 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشييدس في هيوستون إن “أسعار النفط الخام ما زالت تلقى دعما من تعافي الطلب حول العالم واستمرار السحب من المخزونات.”

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.83 دولار، أو 2.5%، لتسجل عند التسوية 76.19 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.74 دولار، أو 2.5%، لتغلق عند 76.19 دولار للبرميل.

وتستمر عودة المنشآت النفطية في خليج المكسيك إلى الإنتاج ليرتفع إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 500 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 10.6 مليون برميل يوميا، بحسب بيانات من إدارة معلومات الطاقة.

وقال وزير النفط العراقي إن أوبك وحلفاءها يعملون على الحفاظ على أسعار النفط قرب 70 دولارا للبرميل بينما يتعافى الاقتصاد العالمي.