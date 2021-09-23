مصر تستقبل 1.5 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا مقدمة من الحكومة الألمانية

دوت الخليج – أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال مليون و500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة “أسترازينيكا”، يوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والسفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الشحنة ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 830 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن لقاح أسترازينكا أثبت فعالية في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يومًا، فضلا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدس للجائحة.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

ومن جانبه، أشاد السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، بالتعاون والتضامن الدائم بين الحكومتين المصرية والألمانية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى ضرورة تكاتف وتضامن جميع الأطراف الدولية لتوفير فرصة الحصول العادل على لقاحات فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، إن مصر تسلمت يوم الإثنين 850 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “أسترازينيكا”، مقدمة من الحكومة الألمانية، ضمن اتفاقية “كوفاكس” بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، ليصل إجمالي ما تسلمته الدولة من الحكومة الألمانية مليونين و350 ألف جرعة.

وأكد حساني أهمية التضامن بين الدولة المصرية والحكومة الألمانية في سبيل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد وتدعيم منظومة تلقي اللقاحات، وأن تضامن الشعوب هو السبيل الوحيد للحفاظ على مكتسبات الدول في التصدي للجائحة.