سهم إيفرجراند يقفز بأكثر من 20% بعد تعهدها بسداد بعض مدفوعات الفائدة

سي ان بي سي _ بعد سلسلة من الخسائرة الحادة مني بها سهم شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون “تشاينا إيفرجراند” خلال الأيام القليلة الماضية، تمكن السهم من الصعود بأكثر من 8% في تعاملات جلسة اليوم الخميس، غير أن سهم الشركة لا يزال منخفضًا بأكثر من 80% خلال العام الحالي حتى الآن.

إيفرجراند الصينية تعلن اتفاقا لتسديد جزء صغيرا من دينها بقيمة 30.5 مليون يورو

وبحسب ما ذكرت “”، أعلنت “إيفرجراند” أنها عقدت اجتماعًا داخليًا مساء الأربعاء، حث خلاله رئيس مجلس الإدارة المديرين التنفيذيين على ضمان جودة تسليم العقارات واسترداد منتجات إدارة الثروات للمستثمرين الأثرياء.

وفي تعاملات بورصة هونج كونج، ارتفع السهم بأكثر من 20% في مستهل التعاملات.

ويأتي ذلك الصعود على الرغم من استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم ستدفع الفائدة المستحقة على السندات المقومة بالدولار اليوم.