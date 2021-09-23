مال وأعمال

أسعار النفط تعزز مكاسبها مع نمو الطلب وقلة الإمدادات

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_ واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس وصعدت بفعل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين.

كما تلقت السوق دعما أيضا من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرجراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.48 دولار للبرميل، بينما زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل.

وقفز الخامان 2.5 بالمئة أمس الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر ، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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