مال وأعمال

الولايات المتحدة توافق على جرعة معززة من لقاح فايزر للمعرضين لمخاطر صحية عالية

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وكالات – قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، إنها وافقت على تصريح استخدام طارئ للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية وكبار السن لتلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة الأمريكية أن الجرعة المعززة سيتم إعطاؤها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعتين الأساسيتين من اللقاح.

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وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى أن كبار السن فوق الـ 65 عاما، والأشخاص ما بين 18 إلى 64 عاما المعرضون لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، هم من سيحصلون على الجرعة الثالثة.

وأعلنت إدارة بايدن عن خطط الشهر الماضي لطرح جرعات معززة للأشخاص الذين تلقوا لقاح “موديرنا” و”فايزر”.

وأوصت لجنة استشارية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يوم الجمعة، بالإجماع بجرعات معززة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكبر وغيرهم من الأمريكيين الضعفاء.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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