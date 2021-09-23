مؤسس داماك الإماراتية يحصل على موافقة الجهات التنظيمية لاستحواذ جزئي على الشركة

– سيعيد مؤسس شركة داماك العقارية إطلاق عرض للاستحواذ الجزئي على الشركة لسحب إدراجها من البورصة بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وفقا لبيان صدر اليوم الخميس.

وقالت شركة ميبل إنفست كو ليميتد المملوكة لمؤسس داماك حسين سجواني في إفصاح أرسلته داماك لسوق دبي المالي إنه من المتوقع تحديث العرض الأصلي البالغ 595 مليون دولار الذي تم تقديمه في يونيو في غضون أسبوعين.

وذكرت ميبل إنفست “ستتطرق التحديثات لأمور تتعلق بالإجراءات فقط ولن تؤثر على العوامل الجوهرية للعرض بما في ذلك سعر العرض الذي سيبقى 1.30 درهم (0.354 دولار) للسهم”.

وفي يونيو قال سجواني إن الجهود المبذولة للاستحواذ على شركة التطوير العقاري الخاصة تأجلت بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع في مراجعة الصفقة.

وفي ذلك الوقت قال ممثل عن هيئة الأوراق المالية لرويترز، إن الهيئة تحقق في بعض الحقائق والظروف الخاصة بعرض الاستحواذ دون أن يوضح ما الذي تبحث فيه بالضبط.

وقالت ميبل “سيبقي مستند العرض المؤرخ في 9 يونيو 2021 ساريا ونافذا على أن يخضع لأية تعديلات كما قد يتم النص عليه في مستند العرض المحدث المذكور أعلاه”.

جاء العرض بعد سنوات من التراجع في سوق العقارات في دبي والتي تفاقمت بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتظهر الإفصاحات التنظيمية أن سجواني، الذي استقال من منصب رئيس الشركة وعضو مجلس الإدارة وقت العرض، يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر 72.215 بالمئة من داماك.

وأغلق سهم داماك يوم الأربعاء عند 1.23 درهم. وتبلغ القيمة السوقية للشركة أكثر من ملياري دولار.