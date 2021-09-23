تروبيكانا للمشروعات تعاقدت مع أوليف تري لمنح حق امتياز العلامة التجارية لثلاث مطاعم

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة عامر القابضة – عامر جروب، أن إحدى شركاتها التابعة تروبيكانا للمشروعات قد تعاقد مع أوليف تري للمقاولات. وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن التعاقد يقضي بمنح حق امتياز العلامة التجارية لمطاعم استوديو مصر، كارينوز، وكوفيتشينو، دون إدارة وتشغيل أي مولات.

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