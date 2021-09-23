البورصة تصعد 0.61% بداية التعاملات بدعم من مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم .

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.61%، ليتداول عند مستوى 10660 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 1.41%، ليتداول عند مستوى 43.96 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.46% و 0.42% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 51.206 مليون جنيه على 142 شركة من خلال 2.523 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 13 شركة مقابل تراجع 3 شركات بينما لم تتغير أسعار 127.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.039 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي شراء بقيمة 7.436 مليون جنيه، مقابل 6.397 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي 626.276 ألف جنيه، منها 514.995 ألف جنيه للأفراد، و 111.281 ألف جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 413.123 ألف جنيه، منها 389.848 ألف جنيه للمؤسسات و 23.275 ألف جنيه للأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % المنصورة للدواجن 1.597 1.844 15.47 الشمس للإسكان والتعمير 9.77 10.49 7.37 مصر للألومنيوم 24.68 26.18 6.08 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 43.91 46.45 5.78 المصرية للدواجن 6.79 6.98 2.80

الأسهم الأكثر انخفاضا