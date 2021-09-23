: مصر تبدأ تسويق سندات دولارية على 3 شرائح

أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي متعددة الشرائح اليوم الخميس، بحسب وكالة . والسندات مقسمة على شرائح لأجل 6 و12 و30 سنة بسعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 6.125 و7.625 و8.875 بالمئة على التوالي. وتم تعيين سيتي بنك وبنك أبوظبي الأول وHSBC وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب بيع السندات.

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