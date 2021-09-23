مال وأعمال

: مصر تبدأ تسويق سندات دولارية على 3 شرائح

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أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي متعددة الشرائح اليوم الخميس، بحسب وكالة .

والسندات مقسمة على شرائح لأجل 6 و12 و30 سنة بسعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 6.125 و7.625 و8.875 بالمئة على التوالي.

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وتم تعيين سيتي بنك وبنك أبوظبي الأول وHSBC وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب بيع السندات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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