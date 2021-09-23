محمد مصطفى _ كشف مؤنس أمين، رئيس قطاع العلاقات الحكومية في شركة ديدي الصينية لخدمات النقل الذكي في منطقة شمال إفريقيا، عن أن الشركة ستبدأ الشهر المقبل تجربة السيارات الكهربائية المصنوعة خصيصًا لصالحها بالتعاون مع شركة السيارات الصينية byd، موضحًا أن الخدمة ستطلق في السوق المصرية العام المقبل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديدي تبدأ تجربة خدمة السيارات الكهربائية الشهر المقبل.. وتتفاوض مع 5 بنوك لإتاحة حلول التقسيط للكباتن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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