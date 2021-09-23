بنك الكويت الوطني مصر يوقع اتفاقية شراكة جديدة مع فيزا

وقع بنك الكويت الوطني – مصر اتفاقية شراكة جديدة مع شركة فيزا العالمية، لمدة سبع سنوات، في إطار سعيه نحو تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء خاصة فيما يتعلق بوسائل الدفع الإلكترونية.

قام بتوقيع الاتفاقية من جانب البنك سلمى أبو حسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية، ومن جانب شركة فيزا ملك البابا المدير العام لشركة فيزا العالمية، وذلك بحضور عمرو الألفي رئيس قطاعات الأعمال.

وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، إن تلك الخطوة تأتي في إطار السعي المستمر للبنك لتطوير خدماته الإلكترونية وتوفير باقة من المنتجات والحلول الرقمية ذات المستوى العالي لعملائه بما يحفزهم على استخدام بطاقات فيزا في تعاملاتهم المالية كبديل لوسائل الدفع التقليدية وبما يخدم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

من جانبه قال عمرو الألفي، إن إبرام تلك الاتفاقية يمثل حلقة جديدة في سلسلة المنتجات والخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة للعملاء.

وأكد على أهمية قنوات الدفع الإلكتروني في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك وتأصيل مفهوم البنك الواحد لدى العملاء، خاصة مع سعي بنك الكويت الوطني في الفترة القادمة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفية.

وأوضحت سلمى أبو حسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك أن اتفاقية فيزا ستمكن البنك من تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمواكبة مختلف احتياجات العملاء وتعزيز القيمة المضافة لحاملي بطاقات فيزا NBK الائتمانية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتقديم حلول دفع سلسة.

وأضافت أبو حسين أن هذا التعاون طويل المدى مع فيزا يعد أحد أهم إنجازات البنك في مجال المنتجات الرقمية ووسائل الدفع الحديثة، والتي انتهجها البنك منذ فترة، إذ تعد فيزا شريك أساسي يرتبط بعلاقات تاريخية تزداد أهميتها عاما بعد عام، فى ظل تطلعات البنك المستقبلية لتطوير خدماته ومنتجاته المصرفية المقدمة للعملاء فى إطار السعي نحو تكامل المنتجات والخدمات بين وحدة البنك بمصر والمجموعة الأم بالكويت.

من جانبها، قالت ملك البابا المدير العام لشركة فيزا في مصر: “متحمسون لتوسيع شراكتنا مع بنك الكويت الوطني، ومن خلال هذه الشراكة سوف نواصل تقديم المزيد من حلول الدفع الرقمية الآمنة والمبتكرة لحاملي البطاقات الائتمانية في السوق المصرية بالإضافة إلى دعم أجندة التجارة الرقمية للبنك المركزي المصري”.

ولفتت البابا إلى تطلع المصريون إلى تنفيذ معاملات رقمية سهلة وسريعة، وهو ما يحتاجه الشركات والاقتصاد على حد سواء من أجل الازدهار، مؤكدة عمل فيزا على توفير ذلك فى السوق المحلية.

وقالت إن تجديد هذه الشراكة يعد شهادة ثقة من بنك الكويت الوطني في منتجات وخدمات “فيزا” المبتكرة، وأن الشركة تطلع للعمل على مواصلة تحقيق فوائد الاقتصاد الرقمي للمزيد من حاملي البطاقات من المصريين.