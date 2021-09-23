اليابان ترفع تعهداتها للتبرع بجرعات لقاحات كورونا إلى الضعف

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– قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا في قمة عبر الإنترنت اليوم الخميس، إن اليابان ستزيد تبرعاتها بلقاحات كورونا إلى مثليها لتبلغ نحو 60 مليون جرعة للدول التي تحتاجها.
ويضاف هذا التعهد إلى اتفاقات سابقة بالتبرع بنحو 30 مليون جرعة ومليار لبرنامج كوفاكس الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 ويديره تحالف جافي ومنظمة الصحة العالمية.
وقال سوجا في المؤتمر “اليابان قدمت نحو 23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لعدة دول ومناطق في العالم وهو ثالث أكبر تبرع باللقاحات في العالم حتى الآن”.
وكانت أغلب تبرعات اليابان حتى الآن تتم عن طريق اتفاقات ثنائية مع دول آسيوية مجاورة خارج إطار برنامج كوفاكس.
وأغلب تبرعات اليابان من الجرعات المصنعة محليا من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا.
واعتمدت اليابان بالأساس على لقاحات مستوردة من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا في حملتها للتطعيم التي تلقى فيها 55 بالمئة من السكان تطعيما كاملا وفقا للبيانات الحكومية.
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