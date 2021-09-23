بنك إنجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

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وكالات _ أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي عن قرارات شهر سبتمبر خلال اجتماعها اليوم الخميس، حيث قررت الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10% .
كذلك، قررت اللجنة الحفاظ على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير عند مستويات 875 مليار جنيه استرليني بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة 7 أصوات مقابل اثنين من الأعضاء صوتوا لخفض المشتريات.
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