مال وأعمال

بنك إنجلترا المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

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وكالات _ أعلنت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي عن قرارات شهر سبتمبر خلال اجتماعها اليوم الخميس، حيث قررت الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.10% .

كذلك، قررت اللجنة الحفاظ على حجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير عند مستويات 875 مليار جنيه استرليني بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة 7 أصوات مقابل اثنين من الأعضاء صوتوا لخفض المشتريات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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