رئيس هواوي يؤكد أهمية مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي

إسلام فضل _ أكد إريك شو، رئيس مجلس الإدارة الدوري لشركة هواوي، عن أهمية مساعدة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي باعتباره من العوامل الأساسية لتنفيذ مهمة هواوي التي تهدف إلى توفير التقنيات الرقمية لكل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

وأضاف شو خلال كلمته في مؤتمر هواوي كونكت 2021، اليوم الخميس، أن التطور في المجال الرقمي يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، لذا، يجب علينا مواصلة الابتكار وتحقيق القيمة من أجل تطوير التقنيات الرقمية مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والشبكات والتي تعتبر من التقنيات الأساسية لدفع عجلة التحول الرقمي”.

كما تحدث “شو” عن التقدم الذي حققته هواوي على صعيد التقنيات الثلاث وعن جهود الشركة للحد من الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى أحدث التوجهات التي يشهدها القطاع التقني.

وقال “شو” أن شركة HUAWEI CLOUD المتخصصة في توفير الخدمات السحابية والتي تم إطلاقها قبل أربعة أعوام تمكنت من جمع أكثر من 2.3 مليون مطور و14000 شريك استشاري و6000 شريك تقني، وقدّمت الشركة ما يزيد عن 4500 خدمة من خلال منصة HUAWEI CLOUD Marketplace والتي أصبحت من المنصات الأساسية التي تعتمد عليها شركات الإنترنت والمؤسسات والحكومات لتحقيق التحول الرقمي.

وأعلن “شو” في المؤتمر عن إطلاق أول خدمة موزعة تعتمد على الحوسبة السحابية بالكامل تحت اسم UCS – وهي خدمة شاملة توفرها HUAWEI CLOUD بالاعتماد على الحوسبة السحابية. وتخطط هواوي لتوفير تجربة ملائمة للمؤسسات بالاعتماد على تطبيقات الحوسبة السحابية غير المحدودة بالمناطق الجغرافية أو قيود الحوسبة السحابية أو حركة نقل البيانات من خلال خدمة UCS، مما يسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في جميع القطاعات.

وتشهد مجموعة الحلول المتكاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتلائم جميع السيناريوهات تطوراً كبيراً يتوافق مع التوقعات، حيث أصبح نظام MindSpore النظام الرئيسي للحوسبة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الصين.

واستعرض “شو” في المؤتمر ابتكارات هواوي في مجال الشبكات، لا سيما وأن العديد من المؤسسات تتطلع إلى تحقيق نمو متسارع في تعقيد الشبكات في ظل التحول الرقمي الذي تشهده، حيث تعمل هواوي على ابتكار حلول مخصصة للشبكات على المستوى العالمي بالاعتماد على نظام شبكات القيادة الذاتية (ADN).

كما تتعاون الشركة مع العملاء في قطاعات المال والتعليم والرعاية الصحية على ابتكار المزيد من التطبيقات ونشرها وبناء شبكات يمكنها القيام بعمليات التشغيل والصيانة والتحسين ذاتياً وبشكل آلي.

وواصل “شو” كلمته بالحديث عن كيفية اعتماد هواوي على التقنيات الرقمية لتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية كجزء من الجهود العالمية لبلوغ ذروة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتخلص من الكربون، حيث تركز هواوي على ثلاث مبادرات رئيسية وهي:

(1) الاستثمار والابتكار في تقنيات الحفاظ على الطاقة لتوفير منتجات تقنية تتمتع بالكفاءة وتسهم في الحد من انبعاثات الكربون.

(2) الاستثمار والابتكار في تكامل إلكترونيات الطاقة مع التقنيات الرقمية لتعزيز الطاقة النظيفة والاعتماد على التقنيات الرقمية في الطاقة التقليدية.

(3) توفير التقنيات الرقمية لمساعدة جميع القطاعات على تحقيق التحول الرقمي والحد من الانبعاثات الكربونية.

من جانبه تحدث زهانغ بينغ آن، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الحوسبة السحابية ورئيس “هواوي كونسيومر” لخدمات الحوسبة السحابية عن المبادرات الاستراتيجية والخدمات والمنتجات الجديدة التي أطلقتها HUAWEI CLOUD في المؤتمر قائلاً: “العامل الأساسي لتحقيق التحول الرقمي هو الاعتماد على الحوسبة السحابية”.

وأضاف زهانغ قائلاً: “تتعاون HUAWEI CLOUD مع العملاء والشركاء على البحث في آفاق التحول الرقمي واستكشاف جميع الإمكانات التي يمكن توظيفها كخدمات – مثل البنية التحتية كخدمة يمكن الوصول إليها على المستوى العالمي والتكنولوجيا كخدمة لتحسين الابتكار والخبرة كخدمة لتحقيق لازدهار المشترك”. كما أعلن زهانغ عن إنشاء منطقتين جديدتين في المكسيك وأولانكاب بالصين وعن إطلاق 10 خدمات جديدة من خدمات HUAWEI CLOUD.

يُذكر أن هواوي ستنظم مؤتمر “هواوي كونكت 2021” عبر الإنترنت في الفترة بين 23 سبتمبر و31 أكتوبر تحت شعار “آفاق التحول الرقمي”، وسيناقش المؤتمر في العام الحالي مجالات الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في جميع القطاعات وكيفية تعزيز الكفاءة والتنوع وثبات الأعمال في جميع المؤسسات في ظل التعافي الاقتصادي الذي يشهده العالم.