الرقابة المالية تمنع مجموعة مرتبطة من التصويت في عمومية المصرية العقارية

رنا ممدوح _ أصدرت هيئة الرقابة المالية، قرار رقم 1539 لسنة 2021 بتاريخ اليوم، بمنع كل من تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية 1.755%، وعلى محمود عبد اللطيف محجوب 5.903%، ومحمد عبد الناصر حامد محمود 15.524%، ومحمد فرج محمد مسعود المحيربي 13.766%، وخلفان فرج محمد مسعودي المحيربي 5.43% من التصويت في الجمعية العامة المجموعة المصرية العقارية.

وأوضحت الهيئة في إفصاحها المرسل للبورصة اليوم، أن قرار منع التصويت سيكون بنسبة الأسهم المجاوزة والبالغة 9%، لحين الالتزام بأحكام المادة 353 سالف الإشارة إليها، وذلك دون الإخلال بحق الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال عدم الالتزام بأحكام هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار على إخطار كل من البورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وشركة المجموعة المصرية العقارية والأشخاص المرتبطة بالقرار.

وشملت المادة الثالثة على الآتي:” يسرى هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه”.

واستند القرار على القانون رقم 95 لسنة 1992 الصادر بشأن سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتداول والمؤرخة في 20 سبتمبر الجاري بشأ، نسبة مساهمة مجموعة مرتبطة في المجموعة المصرية العقارية والبالغة 42.378% بالمخالفة لأحكام المادة 353 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.